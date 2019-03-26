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Mersin Emniyeti'ne Kızılay'dan madalya

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de görev yapan polis memurlarının 500 ünitenin üzerinde kan bağışı yapması dolayısı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kızılay tarafından madalya verildi. Müdürlük, ülke genelinde bu madalyayı almaya...

Mersin Emniyeti'ne Kızılay'dan madalya

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de görev yapan polis memurlarının 500 ünitenin üzerinde kan bağışı yapması dolayısı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kızılay tarafından madalya verildi. Müdürlük, ülke genelinde bu madalyayı almaya hak kazanan 3'üncü kurum oldu.
Türk Kızılayı 2019 yılında yeni bir uygulama ile kişiler dışında kan bağışında başarı gösteren kurumlara da madalya vermeye başladı. Bu çerçevede ilk madalya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) takdim edilirken, 2019'un ilk 3 ayında Kızılay'a 500 ünitenin üzerinde kan bağışı yapan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü de Türkiye'de bu madalyayı almaya hak kazanan 3'üncü kurum oldu. Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye kurum madalyası takdim edildi. Törene Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kızılay Şube Başkanı Fehmi Gür, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları katıldı.
Kızılay tarafından yürütülen çeşitli hizmetlerin hayır ve yardımseverliğin bir nişanesi olduğunun altını çizen Vali Ali İhsan Su, "Kan hizmetleri de Kızılayımızın önemli bir hizmeti. Türkiye'nin kan ihtiyacının büyük bir kısmını Türk Kızılayı temin ediyor. Bu da vatandaşlarımızın yaptığı kan bağışı ile gerçekleşiyor. Kızılayımızın yeni başlattığı bir program çerçevesinde 500 ünite ve üstünde kan bağışı yapan kurumlara madalya takdim ediyorlar. 3'üncüsünü de 500 ünitenin üzerinde kan bağışı yaparak İl Emniyet Müdürlüğümüz almaya hak kazandı. Başta İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne ve tüm emniyet personelimizi tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından hazırlanan madalya Vali Su tarafından Emniyet Müdürü Şahne'ye teslim edildi.

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