Mersin'e şehit ateşi düştü

İZMİR’deki SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un (40) acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.Merkez Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde yaşayan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un annesi Rabia Bulut, acı haberi sağlık ekipleri ve görevliler verdi. Askerlerde dev bir Türk bayrağı asarken, haberi alan yakınları ise eve akın etti.Acılı şehit annesi Rabia Bulut, aldığı haberin ardından güçlükle ayakta dururken, sağlık ekipleri müdahale etti.Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un, cenazesinin eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verilmesi beklenirken, Zeynep Doğa (10) ve Ahmet (4) adında 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. 2'si kız 3 kardeşi olan şehidin babası Ahmet Bulut'un ise vefat ettiği belirtildi.FOTOĞRAFLI