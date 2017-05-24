MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) işbirliğiyle 'Doğal Afetler ve Afet Yönetimi' konusunda kalite sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda Hürriyet Gazetesi Yazarı Mehmet Yılmaz ile gazateci Fatih Altaylı da kalite konulu söyleşi ile yer aldı.

'Mersin’e Kalite Yakışır' sloganıyla, Kongre ve Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen 3'üncü Mersin Kalite Sempozyumu'na Vali Özdemlir Çakacak, Büyükşehir Belediye ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Kocamaz, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, çok sayıda kurumun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ’nin hizmetlerinin yer aldığı ve Türkiye Kalite Derneği’nin tanıtıldığı filmler gösterildi. Başkan Kocamaz, etkinliğin Mersin’i sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş kentler arasında öne çıkaran örnek bir çalışma olduğunu söyledi. Kalitenin 'bir ürün ya da hizmetin, kendisinden beklenilen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme derecesini gösteren performans ölçütü' olduğunu belirten Başkan Kocamaz "Geçtiğimiz yıl ‘Mükemmellik Yolculuğunda Enerji Verimliliği’ temasıyla düzenlediğimiz kalite sempozyumunu, bu yıl ‘Doğal Afetler ve Afet Yönetimi’ temasıyla gerçekleştiriyoruz" dedi. Mersin İli Yağmursuyu Master Planı çalışmasını 7 Kasım 2016 tarihinde tamamladıklarını ifade eden Kocamaz "Merkez ve kırsal mahalleleri ile birlikte 13 ilçemizin tamamını kapsayan plan çerçevesinde yapılacak fiziksel yatırımlar, kurumsal ve idari reformlar ile yağmursuyu hizmetlerimiz daha kaliteli ve güvenli hale gelecektir" diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve Vali Özdemir Çakacak birer konuşma yaptı. Ardından başlayan birinci oturumda gazeteciler Mehmet Yılmaz ile Fatih Altaylı "Yaşam Biçimi Olarak Kalite" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından dinleyicilerin sorularını yanıtlayan gazetecilere, günün anısına Nusret Mayın Gemisi maketi armağan edildi.

Sempozyumda, daha sonra Dördüncü Boyut Akademi Kurucusu, Danışman ve Eğitmen Çağlar Çabuk’un moderatörlüğünde, DYO Boya Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Serdar Oran, İGDAŞ Stratejik Planlama ve Yön. Sis. Müdürü Mehmet Akif Demirtaş, YEŞİLAY Genel Müdürü Savaş Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı ikinci oturum yapıldı. Oturumda ‘EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamaları ve Kazanımları’ konusu ele alındı.

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