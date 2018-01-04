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Mersin dolu yağışı ile beyaza büründü

MERSİN’de dün geceden başlayan yağmur etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde ise dolu etkili oldu. Merkez Mezitli ilçesine yağmurun ardından yağan dolu, kar görüntüsü yaşattı. Dolu nedeni ile çevrenin beyaza büründüğünü görenler fotoğraf...

Mersin dolu yağışı ile beyaza büründü
MERSİN’de dün geceden başlayan yağmur etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde ise dolu etkili oldu.
Merkez Mezitli ilçesine yağmurun ardından yağan dolu, kar görüntüsü yaşattı. Dolu nedeni ile çevrenin beyaza büründüğünü görenler fotoğraf çekti. Kent merkezinin farklı bölgelerinde ise bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekipler su birikintisinin olduğu bölgelerde suları boşaltmaya çalışırken, olumsuz hava koşulları nedeni ile bazı kişiler zor anlar yaşandı. Kentte hava sıcaklığı 9 ile 18 derece arasında değişirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de vatandaşları uyararak cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. Saatte yaklaşık 70 kilometreyi bulacak fırtına nedeni ile vatandaşların dikkatli olması istendi.

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