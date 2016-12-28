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Mersin'den Halep'e 36 TIR yardım

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın koordinesiyle hazırlanan 36 TIR dolusu yardım konvoyu Halep'e uğurlandı. 'Halep'i Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar' yardım konvoyunun...

Mersin'den Halep'e 36 TIR yardım

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın koordinesiyle hazırlanan 36 TIR dolusu yardım konvoyu Halep'e uğurlandı.
'Halep'i Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar' yardım konvoyunun Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndaki uğurlama törenine Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, İHH Şube Başkanı Mesut Kayacı ile yardımda bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İHH Şube Başkanı Mesut Kayacı, "Gönderilen yardımlar Halep'te yaşayan kardeşlerimizin yarasına merhem olacak. Suriye'deki savaşın bitmesi ve oradaki insanların evlerini de yapma şeklinde yardım etmeyi umut ediyoruz" dedi.
Suriye'de insanlık dramı yaşandığını ve en büyük yardımı Türkiye ve Türk milletinin yaptığını ifade eden Vali Özdemir Çakacak da, "Yine devletimiz ve milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi yardım elini uzattı. Türk milleti olarak, dünyanın neresinde zorda kalan bir insan varsa elimizi uzatmışızdır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından destek sunanlara plaket verildi. Gıda malzemeleri dolu konvoy, dualarla Halep'e uğurlandı.

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