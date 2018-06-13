Mersin'de sağanak

Sabah güneşli bir güne uyanan Mersinliler, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Kimi ıslanmamak için çantasını kullandı, kimi ise ıslandığını umursamadan yaz yağmurunun tadını çıkardı. Özellikle 2 çocuğun karton kutuları kullanarak yağıştan korunmaya çalışmaları ve bir sokak satıcısının tekerlekli tablasını iterek sığınacak bir yer araması renkli görüntüler oluşturdu.
Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sel ve baskınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
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