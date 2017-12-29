Mersin'de Milli Piyango satışları durgun

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için piyasaya sürdüğü biletlerin satışları durgun gidiyor.

Yılbaşının klasiği haline gelen ve milyonlarca kişinin umduğunu bağladığı biletlerin satışı bu yıl Mersin'de fazla ilgi görmedi. Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon olarak belirlenen ikramiyenin biletleri birçok ilde tükenme noktasına gelirken, Mersin'de bayilerin elinde hala çok sayıda bilet bulunuyor. En çok 15 liradan satışa sunulan çeyrek bilet satın alınırken, bayiler vatandaşların son gün biletlere yönelmesi umudunu taşıyor.

Bilet satışlarındaki durgunluğu piyasanın kötü gidişatına bağlayan 36 yıllık bayi Orhan Padır, "Bu sene ekonomik durumdan dolayı bilet satışı gayet yavaş. Maalesef iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Vatandaşlar yine de bir umutla bilet alıyor. Ben ikramiyenin Mersin'e çıkacağını düşünüyorum" dedi.

40 yıllık seyyar bayi Yusuf Temel ise "Milli Piyango 61 milyon ikramiye veriyor. Mersin'deki satışlar şu an durgun. Burada vatandaşlar son gün hücum ediyor biletlere. Geçen yıllarda son gün bilet arayan vatandaşlarımız vardı" diye konuştu.



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