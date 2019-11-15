Mersin'de, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlaması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümü, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, belediye başkanları ile Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi'nin üyeleri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Törende konuşma yapan Başkonsolos Mendeli, "Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yoktan bir vatan yaratan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden aldığı ilhamla yıllarca Rum- Yunan hegemonyasına karşı cesaretle direnerek verilen mücadelelerin ardından kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat etmeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve filli garantisinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla Ada'da iki halk arasındaki ortaklığın diplomatik kanaldan çözülmesi hedeflenmiştir. Kıbrıs Türk halkı, adil ve kalıcı anlaşmaya niyetli tutum içinde üzerine düşeni her daim yerine getirerek, tüm dünyaya çözüm yönündeki samimi iradesini kanıtlamıştır" dedi.

Konuşmanın ardından tören, öğrencinin şiir okuması ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.



