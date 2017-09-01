Mersin'de kesim yerleri dolup taştı

Ali Ekber ŞEN - Mustafa ERCAN / MERSİN, ()-MERSİN'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda acemi kasap, hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde çok sayıda vatandaş hayvan pazarlarına erken saatlerde akın etti. Kimi almak için pazarlık yaparken, kimi de daha önce aldığı kurbanlığı kestirmek için sıra bekledi. Aileleri ile pazara gelen çocuklardan bazıları kesimleri uzaktan seyrederken bazıları da yakından izledi. Kimi de kasap çırağı olarak çalıştı. Bu arada, bazı acemi kasaplar da yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi acil servislerine çok sayıda acemi kasap başvurdu. Sağlık görevlileri, bu sabah itibariyle hastaneye giriş yaptıran her 2 kişiden 1'inin kesik nedeniyle başvuruda bulunduğunu söyledi.

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