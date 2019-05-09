Mersin'de kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi konuşuldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - TÜRKİYE'de kadına karşı şiddetle mücadelede yeni ve güçlü bir araç olan İstanbul Sözleşmesi Mersin'de masaya yatırıldı. Mersin Baro Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz, "Şiddetle mücadele, şiddetten korunmaya ihtiyaç duyan mağdurların omuzlarına yüklenmiştir" dedi.

Mersin Barosu ve Türkiye Kadın Dernekleri işbirliğinde düzenlenen toplantıya Mersin Baro Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, avukatlar, kurum ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara karşı şiddetle mücadelede en kapsamlı ve yeni sözleşme olduğunun bilgisini vererek, 2011’de İstanbul’da imzaya açılan sözleşmenin, 2014 yılında yürürlüğe girdiğini ve Türkiye'nin sözleşmeyi çekincesiz imzalayıp onayladığını söyledi.

İçeriği ve kapsayıcılığı ile kadınlar için önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye’de uygulanmadığını söyleyen Başkan Yeşilboğaz, "Sözleşmenin ilk imzalandığı dönemde sözleşmeye uygun yapılan tek şey, 6284 sayılı Şiddet Yasası’nın içeriğinin değiştirilmesi olmuştur. Bu önemli bir kazanımdı ancak sözleşmenin yükümlülükleri gereğince, devletin gerekli herhangi bir somut adım atmadığı, kendi imzaladığı sözleşmeye uymadığı, ülkemizdeki kadına yönelik şiddet bilançosundan apaçık ortadadır. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın; toplumsal, ekonomik, kültürel ve psikolojik pek çok boyutu olduğundan, bu konuya bütüncül bakılmalıdır. Sözleşmede bu vurgulanıyor ama kadınlara bakış açısı değiştirilmeden, bu sözleşmenin uygulanabilmesi mümkün değildir. Kadına yönelik şiddet sadece bir asayiş sorunu olarak görülmekte, toplumsal bir sorun olarak görülmemektedir. Asıl sorun işte burada başlıyor. Şiddetle mücadele, şiddetten korunmaya ihtiyaç duyan mağdurların omuzlarına yüklenmiştir" dedi.

'HERKESİ MASANIN ETRAFINA TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Daha sonra İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği, uygulanabilirliğini artırmak için yerel aktörlerin kapasitesinin nasıl geliştirilebileceği konularında sunum yapan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Güllü ise, İstanbul Sözleşmesi'nin mekanizmalarının işlememesinden kaynaklanan sorunları önlemek ve kurumların dahil olduğu bir kurul oluşturmak amacıyla Mersin'e gediklerini ifade ederek, "Mersin'de artan istihdam sorunları, çocuk istismarı, kadına karşı şiddet konularında bu bölgeye temsilci atamanın zamanı geldi. Bir sivil toplum örgütünün en önemli özelliği, siyaset üstü olmalıdır. Bizim çalıştığımız konular da siyaset üstü bir mevzudur. Aslında tüm cenahları ilgilendiren, her tarafıyla sorun olan kadına şiddeti çözme adına da devletin, hükümetiyle, siyasi partilerin ilgili yetkilileriyle konuşarak çözebileceği bir mevzuda, herkesi masanın etrafına toplamaya çalışıyoruz. 2014 yılında imzalanmış bu sözleşme günümüzde Türkiye'de uygulanmıyor. Hukuk fakültelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği dersi verilmelidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Mersin'de yerel eylem planı çerçevesinde, yol haritası planı, görev dağılımı ve zaman çizelgesi belirlendi.

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