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Mersin'de kadın cinayetleri protesto edildi
MERSİN'de Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Emine Bulut başta olmak üzere yaşanan tüm kadın cinayetlerini düzenledikleri basın açıklaması ile protesto etti. Kent merkezinde Kültür Park içindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda...
GENEL 24.08.2019, 19:38
MERSİN'de Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Emine Bulut başta olmak üzere yaşanan tüm kadın cinayetlerini düzenledikleri basın açıklaması ile protesto etti.
Kent merkezinde Kültür Park içindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik gruba, çevredeki erkekler de destek verdi. Ellerindeki, 'Anne lütfen ölme!', 'Biz ölmek istemiyoruz', 'Şiddete ortak olma', 'Yasta değil isyandayız', 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankartlar ile 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları atan kadınlar, cinayetlerin önlenmesini istedi.
Kadınlar adına bir açıklama yapan Yasemin Avcı, "Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun, 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet, en ağır ve en vahşi biçimi ile maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardın mücadele ediyorlar" dedi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de destek verdiği grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
Kent merkezinde Kültür Park içindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik gruba, çevredeki erkekler de destek verdi. Ellerindeki, 'Anne lütfen ölme!', 'Biz ölmek istemiyoruz', 'Şiddete ortak olma', 'Yasta değil isyandayız', 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankartlar ile 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları atan kadınlar, cinayetlerin önlenmesini istedi.
Kadınlar adına bir açıklama yapan Yasemin Avcı, "Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun, 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet, en ağır ve en vahşi biçimi ile maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardın mücadele ediyorlar" dedi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de destek verdiği grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
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