Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi

Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede tanınmış mankenler, podyuma çıktı. Defileyi izleyenler modelleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.
FOTOĞRAFLI
MERSİN'de, modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz koleksiyonunu 'Güneşin Melekleri' adı altında ünlü modellerle tanıttı. Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede tanınmış mankenler,...
22 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
FOTOĞRAFLI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:25
|13:11
|17:11
|20:47
|22:38