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Mersin'de fuhuş operasyonu

MERSİN, () - MERSİN'in Anamur ilçesinde, fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek...

Mersin'de fuhuş operasyonu

MERSİN, () - MERSİN'in Anamur ilçesinde, fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarının işlendiği bilgisini aldı. İstihbari bilgiyi genişletip 4 aylık araştırma, teknik ve fiziki takip yapan ekipler, topladıkları bilgi sonrası operasyon düzenledi. Şüphelilerin, Gürcistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'da çaresiz kalmış zor durumdaki kadınlarla yurt dışında bulunan elemanları vasıtasıyla irtibata geçtikleri bilgisini elde eden ekipler, kadınların bakıcılık ve temizlik işlerinde çalışacakları vaadiyle kandırılarak özel araçlarla Türkiye'ye getirildiğini saptadı. Kadınların, şüphelilerin kiraladıkları evlerde hürriyetlerinden yoksun bırakılarak fuhuşa zorlandıklarını tespit eden ekipler de operasyon düğmesine bastı. 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 12 kadını tutuldukları evden kurtardı.
Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 1 adet açık senet, her kadın için ayrı tutulmuş hesap defteri, çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap, krem ve fuhuştan elde edilmiş para ele geçirildi.
Gözaltına alınan biri Gürcistan uyruklu 15 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

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