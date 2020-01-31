Son Dakika
Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
GENEL 31.01.2020, 13:50
ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatının tahta parçaları yurt bahçesine savruldu.
Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yurt binasına giderek incelemede bulundu. Kaymakam Yıldırım, çatı onarımının eğitim öğretim dönemine yetişmesi için talimat verdi.
Bölgede aynı zamanda bazı evinlerin çatısı da zarar görürken, ilçede hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), ()
9°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:09
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016