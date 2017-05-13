Mersin'de engelli gençler asker oldu

MERSİN, ()-MERSİN'de engelli gençler, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni'nde asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nca organize edilen törende engelli askerleri Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, il protokolü, askeri erkan ile aileleri yalnız bırakmadı. Bir günlüğüne dahi olsa askerlik vazifesinin onurunu ve gururunu yaşayan engelli gençler, terhis belgelerini alarak büyük mutluluk yaşadı. Törende konuşma yapan Tuğamiral Yıldız, "Yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak nitelendirdiği temsili askerlik uygulaması dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip. Temsili askerlik uygulaması kapsamında engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 1 gün süresince askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalıştık. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın ve ailelerinin duygu ve düşüncelerini paylaşmak bizlere manevi bir güç vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan silah arkadaşlarımızın bugün burada edecekleri yemin, ömürleri boyunca haklı gururları olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yemin töreninde denizci er olarak temsili askerlik yapan 26 engelli gencin terhis heyecanına ortak olan Vali Çakacak, omuz omuza silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden engelli gençlere terhis belgelerini verdi. Duygu dolu anlara sahne olan yemin töreninde, engelli askerler ve aileleri gururlu anlar yaşadı. Engelli erlerden Ramazan Barış ise, vatani görevi yapmanın onurunu bir günlüğüne dahi olsa en üst seviyede yaşadığını ifade ederek, "Artık bizim de anlatabilecek askerlik anılarımız oldu" diye konuştu. Vali Çakacak, protokol üyeleri ve engelli askerler birlikte terhis pastasını kesti.

Tören sonunda verilen kokteylde masaları tek tek dolaşan Vali Çakacak, engelli erlerle ve aileleriyle yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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