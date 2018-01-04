Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Mersin'de eğitime yağmur tatili

MERSİN, () - MERSİN'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle merkez 4 ilçe ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde okullar bir gün tatildi. Ayrıca belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin...

Mersin'de eğitime yağmur tatili

MERSİN, () - MERSİN'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle merkez 4 ilçe ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde okullar bir gün tatildi. Ayrıca belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacakları bildirildi. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan uyarıda, yarın Mersin'in batı ilçeleri; Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut'ta kuvvetli, merkez ve doğu ilçeleri; Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ile Çamlıyayla'da çok kuvvetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Uyarıda ayrıca, meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Mersin Valiliği de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle merkez ilçeler; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar ile doğu ilçeleri Erdemli, Tarsus, ve Silifke'de 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayıldığını bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan