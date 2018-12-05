Mersin'de eğitime sağanak engeli

MERSİN, () - MERSİN'de, beklenen sağanak nedeniyle 6 Aralık Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06 Aralık 2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında, kent sakinlerinden olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.