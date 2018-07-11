Mersin'de cinsel istismara karşı ortak bildiri

MERSİN Tabip Odası Sekreteri Ayşe Jini Güneş, kimyasal hadım veya idamın cinsel istismarı ortadan kaldırmayacağını belirterek, "Çözüm; şiddeti ve suç eğilimini besleyen çocukları, kadınları, engellileri, hayvanları ve sonunda hepimizi savunmasız hale getiren, eşitsiz güç ilişkilerinde tahakkümün hak olduğu kabulüne neden olan sorunların tespiti ve üzerine gidilmesidir" dedi.Mersin Kadın Platformu ile Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Özgür Çocuk Parkı'nda yaptıkları ortak basın açıklamasıyla çocuklara yönelik istismar ve şiddeti protesto etti. Açıklamayı okuyan Tabip Odası Sekreteri Ayşe Jini Güneş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2008-2016 yılları arasındaki resmi kayıp başvurusu yapılan çocuk sayısının 104 bin 531'i bulduğunu kaydederek, "Bu verileri dikkate alırsak, günde ortalama 33 çocuğun kaybolduğunu söyleyebiliriz. Sadece 2016 yılında çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 bin 51 dava açılmıştır. 2016'da evlenen her 100 kişiden 18'i çocuk, son 10 yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı 482 bin 908, doğum yapan kız çocuğu sayısı 15-17 yaş arası 17 bin 789 ve 15 yaş altında 244'dür" diye konuştu.Şiddet ve istismarın eşitsizlik ile adaletsizlik sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Güneş, cinsel istismar ve tecavüzün cinsellik değil şiddet olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Cinsel istismar ve şiddet suçları failleri, cinsel dürtüleri ile değil, şiddet uygulamaya hakları olduğuna inançları ile hareket etmektedirler. Hadım veya idam, istismarın kaynağını ortadan kaldıramaz. Cinsel istismar, bir cinsel dürtü ürünü değil, kendinden güçsüz olan üzerinde kurulan bir tahakküm yöntemidir. Hadım gibi cinsel dürtünün ilaçla baskılanması uygulaması şiddeti, istismarı, tecavüzü bitiremez. Çözüm; şiddeti ve suç eğilimini besleyen çocukları, kadınları, engellileri, hayvanları ve sonunda hepimizi savunmasız hale getiren, eşitsiz güç ilişkilerinde tahakkümün hak olduğu kabulüne neden olan sorunların tespiti ve üzerine gidilmesidir."

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