Mersin'de beklenen sağanak (4)

AKDENİZ'DE YAĞMUR SULARI TAHLİYE EDİLİYOR

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, etkili olan yağmur nedeniyle evlerini su basan ailelere ulaşarak, ekipler ile talep ve şikâyet gelen mahallelere müdahale ediliyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle su basan ev, okul, cami, iş yeri ve sokaklarda su ve çamura karşı iş makineleri ve motopomplar yardımıyla tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Camişerif, Gündoğdu, Siteler gibi merkez mahallelerde su basan evlerden tahliye yapan ekipler, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Yenitaşkent bölgesinde bulunan su kanallarının taşmasını önlemek için de kepçeler yardımıyla temizlik ve ıslah çalışması yapıyor. Belediyenin teknik ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen telefonlara göre mahallelerde su baskınına müdahale ederken, motopomplar yardımıyla da yerleşim yerlerinde biriken suları tahliye ediyor. Sahada görevli olan belediye Fen İşleri ekiplerinin yanı sıra, Park Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlüklerine bağlı ekipler de hazır durumda bekletiliyor. Belediye ekiplerinin yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağlı görevliler de su basan evleri tespit etmek için mahallelerde çalışma yapıyor. Ekipler dünden beri birçok yere müdahale ederek, ev ve sokaklarda biriken su ve çamuru tahliye etti.

'EKİP SAYISINI ARTIRDIK'

Aşırı yağış nedeniyle zarar gören vatandaşların yanında olduklarının ve yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığı olarak üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret içindeyiz. Halkımızdan gelen talep ve şikâyetlerin en kısa sürede çözümlenmesi için sahada görevli ekip sayısını arttırdık. Fen işlerinin yanı sıra, Park Bahçeler ve Çevre Koruma ekiplerimiz de teyakkuzdadır. Bütün ekiplerimiz, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından zarar gören mahalle sakinlerimizin hizmetindedir. Su ve çamur tahliyesi ile temizlik çalışmaları büyük bir gayret ve titizlikle sürmektedir."

Başkan Pamuk, aşırı yağışdan etkilenen vatandaşların, teknik hizmet birimlerinin (2387954 ve 2387455) numaralı telefonlarıyla, fen işleri yetkililerine ulaşıp talep ve şikâyetlerini iletebileceklerini de sözlerine ekledi.

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