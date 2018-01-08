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Mersin'de bahar havası

MERSİN'de son 3 günde görülen sağanak, yerini yeniden güneşe bıraktı. Tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bazı noktalarda taşkınlara neden olan sağanak nedeniyle okulların 1 gün tatil edilmesi ardından, kentte güneş etkisini...

Mersin'de bahar havası
MERSİN'de son 3 günde görülen sağanak, yerini yeniden güneşe bıraktı.
Tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bazı noktalarda taşkınlara neden olan sağanak nedeniyle okulların 1 gün tatil edilmesi ardından, kentte güneş etkisini göstermeye başladı. Termometler 20 dereceyi gösterirken, kent sakinleri sıcak havanın tadını sahil kenarına akın ederek çıkardı. Yılın 300 günü güneş gören ve 'Güneş Kenti' adıyla bilinen Mersin'de, nem oranının yüzde 80'leri bulmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 23 dereye kadar çıktı. 
Şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkı'na gidenler sahil kenarında gezdi. Çocuklar parklarda gönüllerince oynarken, büyükler ise çimlere oturup sohbet etmeyi tercih etti. Kimileri gezi tekneleri ile deniz turu yaparken, kimileri de balık tutarak zamanını geçirdi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, güneşli havalar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

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