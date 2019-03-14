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Mersin'de 5 metre boyunda 450 kilo ağırlığında köpek balığı yakalandı

MERSİN'in 12 mil açığında avlanan balıkçılar, 5 metre uzunluğunda ve 450 kilogram ağırlığında uzun kuyruk cinsi köpek balığı yakaladı. Mersin'de 12 mil açıkta avlanan balıkçıların ağına uzun kuyruk cinsi köpek balığı takıldı....

Mersin'de 5 metre boyunda 450 kilo ağırlığında köpek balığı yakalandı
MERSİN'in 12 mil açığında avlanan balıkçılar, 5 metre uzunluğunda ve 450 kilogram ağırlığında uzun kuyruk cinsi köpek balığı yakaladı.
Mersin'de 12 mil açıkta avlanan balıkçıların ağına uzun kuyruk cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu tekneye çektikleri köpek balığını kent merkezindeki Balık Pazarı'nda sergiledi. 5 metre uzunluğunda ve 450 kilogram ağırlığındaki köpek balığı ilgi odağı haline gelirken, vatandaşlar cep telefonlarının kameraları ile köpek balığını görüntülemek için birbirleri ile yarıştı.
Köpek balıklarının son dönemde sıkça görülmeye başladığını belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, "Normalde köpek balıkları mayıs ve nisan ayında, havalar ısınınca geliyor ama mart ayına indi. Çünkü Akdeniz'de havalar sıcak geçiyor. Bundan sonra da köpek balığı akınlarının devam etmesi bekleniyor. Bu uzun kuyruk cinsi köpek balığı. 5 metre civarında ve 450 kilogram ağırlığında. Normalde bu cins her zaman çıkan bir köpek balığı değil. 5 yılda bir bize denk geliyor. Bu köpek balıkları normalde palamut, sardalya, uskumru sürülerine geliyor. Ağa takıldıktan sonra tekrar denize atma imkanı yok. Mecbur alıp getiriyorlar. Köpek balığının burnu en hisli olan kısmıdır. Buradaki duyu organları çok gelişmiştir. 5 kilometre mesafeden kokuyu algılayabilir" dedi.
Köpek balığı etinin kanser tedavisinde etkin bir rol oynadığını dile getiren Polat, "Köpek balığını akciğer kanseri ve kanser hastalarına tavsiye ediyoruz. Çünkü bunun etinde özellikle akciğerinde yüksek oranda A vitamini var. Akciğerinin 50 gramlık bir bölümünde 1 kişiye 1 hafta yetecek A vitamini vardır. Köpek balığının eti de bu tür tedavilerde kullanılıyor" diye konuştu.
Bir müddet sergilenecek olan köpek balığı, daha sonra parçalanarak kanser tedavisi gören hastalara dağıtılacak. 

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