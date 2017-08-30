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Mersin'de 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral...

Mersin'de 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Kültür Merkezi'nde kamu görevlileri ve halkın kabul etmesiyle sürdü. Kutlamaları ardından Cumhuriyet Alanı'na geçen Vali Su, Tuğamiral Yıldız ve Başkan Kocamaz, askeri araç üzerinde tören alanındaki Mersinlilerin bayramını kutladı. Şiir okunması ve konuşmanın ardından halk oyunları ekibi bir gösteri yaparken tören resmi geçidin tamamlanmasıyla sona erdi.
CHP'DEN ALTERNATİF KUTLAMA
CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililer, il binası önünde düzenlediği bayramlaşma ardından Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarının atıldığı yürüyüşe CHP Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Fikri Sağlar, İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve partililer katıldı.

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