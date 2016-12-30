Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (6)

CESETLERİ BULUNAN ÇİFTİN ARACINA ULAŞILDI Mersin'de cesetleri bulunan Fatma ve Serkan Genç çiftinin, sel sularına kapılan otomobiline ulaşıldı. Aynı araçta bulunan çiftin 2 yaşındaki çocukları Miray Genç ve 25 yaşındaki...

Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (6)

CESETLERİ BULUNAN ÇİFTİN ARACINA ULAŞILDI
Mersin'de cesetleri bulunan Fatma ve Serkan Genç çiftinin, sel sularına kapılan otomobiline ulaşıldı. Aynı araçta bulunan çiftin 2 yaşındaki çocukları Miray Genç ve 25 yaşındaki Sultan Unlu'nun ise cesedi henüz bulunamadı. İş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin hurda görüntüsü, selin şiddetini gözler önüne serdi.
Hayatını kaybeden Fatma ve Serkan Genç çiftinin yarın toprağa verilmesi beklenirken, kayıp olan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55