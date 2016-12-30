Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (2)

MERSİN'DE GÜNEŞ AÇTI

Mersin'de dün yaşanan yağmur ve fırtınanın ardından bugün kentte güneş açtı. Meteorolojiden bugün de yağış olabileceği uyarısına rağmen güneşli hava kendini gösterdi. Havanın değişmesi ile birlikte kentte selin yaraları sarılmaya çalışılırken, hayat da normale döndü. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu kriz masasının, mahallelerdeki ev ve işyerlerinde oluşan hasarın belirlenmesi için başlattığı çalışma sürüyor. İhtiyaç sahiplerine yemek ve battaniye dağıtımı yapılırken su altında kalan ve işyerlerinin de tahliyesi sürüyor.

ATICI: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TBMM'ye verdiği soru önergesinde kentin afet bölgesi ilan edilip, edilmeyeceğini sordu. Başbakanın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Mersin'in sel felaketinden olumsuz etkilendiğini belirten Atıcı, "Mersin merkezinde ve ilçelerinde bulunan ana ve tali yolların büyük bir bölümü trafiğe kapanmış, çok sayıda ev ve işyerinin kullanılamaz hale gelmiştir. Kentte elektrik ve telefon kesintileri yaşanmaktadır. Vatandaşlar ulaşım, iletişim ve temel ihtiyaçlara erişim noktasında kısıtlı haldedir. İki vatandaşımızın yaşamını yitirmesi bizleri derinden üzmüştür. Mersin'i afet bölgesi ilan etmeyi düşünüyor musunuz? Sel felaketi nedeniyle maddi zarara uğramış olan başta çiftçilerimiz olmak üzere mağdur vatandaşlarımıza doğrudan maddi yardım yapmayı düşünüyor musunuz? Sel felaketinden zarar gören Mersinli çiftçilerimizin ve esnafımızın devletin herhangi bir kurumuna olan borçlarını faizsiz olarak ötelemeyi düşünüyor musunuz? Sel felaketinde yaşamını yitirenlere yönelik olarak ne gibi yardımlar planlanmıştır? Doğal afetlerden korunmak ve gerektiğinde yaraların hızlıca sarılmasını sağlamak üzere Mersin'e yapılacak olan yatırımları arttırmayı düşünüyor musunuz?" dedi.

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