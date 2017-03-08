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Mersin Barosu'nda, Kadınlar Günü etkinliğinde 'hayır' gerilimi

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN Baro'sunun 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu'nca (TÜBAKKOM) hazırlanan ve 'hayır' kelimesinin büyük harflerle yazıldığı metin gerilime neden...

Mersin Barosu'nda, Kadınlar Günü etkinliğinde 'hayır' gerilimi

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN Baro'sunun 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu'nca (TÜBAKKOM) hazırlanan ve 'hayır' kelimesinin büyük harflerle yazıldığı metin gerilime neden oldu. Metnin okunmasına karşı çıkan Baro Başkanı Ali Er'in, metni okumak isteyen Kadın Sorunları Merkezi üyesi Şilan Türk'ü kürsüde iteklemesi tepkiyle karşılandı. 
Mersin Barosu'nun adliyedeki etkinliğinde Başkan Ali Er açılış konuşmasını tamamlamak üzereyken Kadın Sorunları Merkezi üyesi Avukat Şilan Türk, TÜBAKKOM tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan metinde büyük harflerle 'Hayır' yazılı metni göstererek kürsüye çıktı. Avukat Türk, bu nedenle metnin 'siyasi' olarak değerlendirilerek Baro Başkanı tarafından okutulmadığını söyleyip, barodaki  görevlerinden istifa edeceklerini duyurdu. Bu sırada Baro Başkanı Ali Er, Şilan Türk'ü kolundan iterek uzaklaştırmak isteyince bir grup avukat tepki gösterdi. Kadın meslektaşlarının desteğiyle kürsüye çıkan Şilan Türk, metnin okutulmaması nedeniyle Kadın Sorunları Merkezi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Baro Başkanı Ali Er ise, "'Evet' de olsa aynısını yapardım, 'Hayır' da olsa. Kimse barolara bu metni dayatamaz. Hayırı küçük yazsalar hiç bir sorun olmayacak" dedi.

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