Mersin Barosu'nda, Kadınlar Günü etkinliğinde 'hayır' gerilimi (2)

ÖZYİĞİT: ÜZÜNTÜ VERİCİ

CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Baro'sunun 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, yaşanan tartışma nedeniyle açıklama yaptı. Baroya yapacağı ziyareti iptal ettiğini belirten Özyiğit, "Bizzat Baro Başkanı tarafından yapılan şiddet, üzüntü verici. Hukuk ve insan hakları egemen olmalı. Ben CHP İl Yönetim Kurulu olarak yarın baroya hayırlı olsun ziyaretine gidecektim. Ama bu saatten sonra bu ziyaretimi gerçekleştirmeyeceğimi buradan sizlere duyurmak istiyorum. Gelecek güzel olsun. Son yıllara kadına artan şiddet, kadın ölümlerinin emekçi ölümlerinin son bulmasını diliyorum'' dedi.

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