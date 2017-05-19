Meral Akşener Sözcü Gazetesi bazı çalışanlarının gözaltına alınmasını kınadı

İSTANBUL,()-PARTİSİNDEN ihraç edilen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Sözcü Gazetesi'nin bazı çalışnalarının gözaltına alınmasını kınadı.
Akşener, Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Meral Akşener@meral_aksener hesabından Sözcü Gazetesi internet sitesinin bir fotoğrafıyla, "Muhalif basını susturmaya yönelik, Sözcü gazetesi yöneticilerinin uydurma suçlarla gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.
İSTANBUL,()-PARTİSİNDEN ihraç edilen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Sözcü Gazetesi'nin bazı çalışnalarının gözaltına alınmasını kınadı.