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Meral Akşener: Sandık başında kavga çıkmasını engelleyeceksiniz

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan Meydanı'nda seçim çadırlarını gezdi. Akşener'e partililer eşlik etti. “HER BİR EVİN KAPISINI ÇALACAKSINIZ" Meral Akşener, "Bugün itibariyle Sayın...

Meral Akşener: Sandık başında kavga çıkmasını engelleyeceksiniz

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan Meydanı'nda seçim çadırlarını gezdi. Akşener'e partililer eşlik etti.

“HER BİR EVİN KAPISINI ÇALACAKSINIZ"
Meral Akşener, "Bugün itibariyle Sayın İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun, Ak Partiyi tercih eden, ona sempati duyan seçmen de dahil hepsinin adayı olmuştur. Dolayısıyla bizim Sayın İmamoğlu'na oy istemek, onunla ilgili çalışma yapmak için yaptığımız bu bir araya gelişin 2 ana noktası var. Birincisi, var olan bir belediye başkanı ile aday olan diğer arkadaşımız arasında yapılan bir seçimdir. Yenilenen bir seçimdir. Unutmamanız gereken şey budur. Sanki yeniden, sıfırdan aday olunmuş gibi bir muamele var. Bu doğru değil. İkincisi, İYİ Partililer de Sayın İmamoğlu için gayret gösteren herkes, Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının da tamamına sesleniyorum, 'Her bir evin kapısını çalacaksınız, anlatacaksınız, ama kimseyi incitmeyeceksiniz'" dedi.

"SAYIN İMAMOĞLU, 16 MİLYON İSTANBULLUNUN ADAYI OLMUŞ"
Akşener, “Asla ve asla kavgaya, gürültüye ve herhangi bir davranışa müsaade etmeyeceksiniz. Sinirlendirmeye kalkışan her kişiye karşı 'Sen de haklısın' deyip geçeceksiniz. 23'ünü sağ salim getireceksiniz. Biz 23 Haziran'ı sağ salim ve arızasız şeklide getireceğiz. Ondan sonra da seçmenimiz gereğini yapacak. Bugün 13 ilçeyi gezdim. Esnafların bir kısmıyla hemhal olduk. Gördüğüm bir şey var. Gerçekten Sayın İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun adayı olmuş. İstanbullu gereğini yapacak. 23'ü günü benimle beraber şu anda genel başkan yardımcılarımız burada, milletvekillerimiz burada ve genel idare kurulu üyelerimiz burada. Cuma'dan itibaren de bütün bu arkadaşlarımız ilçelere dağılıp hemşeri ziyareti yapacaklar. Sonuç itibariyle Pazar günü de her 39 ilçenin her birinde dört milletvekili görev yapacak. Her bir sandığın başında da Millet İttifakı'nın ortakları olarak birer avukat olacak. Orada da bir tek şeye dikkat edeceksiniz, Sandık başında kavga çıkmasını engelleyeceksiniz" İfadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Meral Akşener vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve makam aracına binerek alandan ayrıldı.
(FOTOĞRAF)

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