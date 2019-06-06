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Meral Akşener İstanbul il teşkilatıyla bayramlaştı

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Teşkilatı ile bayramlaştığı toplantıda, "Keşke Sayın Erdoğan, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını başlangıçtaki tavrıyla kabul etseydi. Millet...

Meral Akşener İstanbul il teşkilatıyla bayramlaştı

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Teşkilatı ile bayramlaştığı toplantıda, "Keşke Sayın Erdoğan, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını başlangıçtaki tavrıyla kabul etseydi. Millet iradesine saygı duyan bir konuşmaydı. Biz zannettik ki bundan sonra Türkiye normalleşecek. Herkesin Cumhurbaşkanı olma yolunda bir irade ortaya koyacak" dedi.
Partisinin İstanbul İl Teşkilatı ile bayramlaşma merasimi için İl Başkanlığı'nda bir araya gelen Meral Akşener, bayramlaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, "Bizim bir özelliğimiz var. O da haksızlığa karşı tavır koymak. Milletimizin bu refleksini en iyi bilmesi gereken kişi de Erdoğan'dır. Çünkü bu millet, kendisine 'Muhtar olamaz' denildiğinde, milletimiz inatlaştı, Başbakan yaptı, partisini iktidara getirdi, arkasından Cumhurbaşkanı seçti, arkasından da Başkan yaptı" diye konuştu.   

'KEŞKE SEÇİM SONUÇLARINI BAŞLANGIÇTAKİ TAVRIYLA KABUL ETSEYDİ'
Akşener, "Keşke Sayın Erdoğan, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını başlangıçtaki tavrıyla kabul etseydi. Millet iradesine saygı duyan bir konuşmaydı. Biz zannettik ki bundan sonra Türkiye normalleşecek. Herkesin Cumhurbaşkanı olma yolunda bir irade ortaya koyacak. Dört buçuk yılını da bu şekilde geçirecek diye düşündük. Fakat devreye üç harfliler mi girdi, beş harfliler mi girdi, ne girdi, ne girmedi, onları bilmiyoruz. Sanki Sayın Erdoğan'ın etrafındaki insanlar, onu milletin gözünden düşürmek, iki paralık etmek ve Sayın İmamoğlu'na da her türlü çirkin iftirada bulunarak, Sayın Erdoğan'a yönelik, tabiriz caizse bir alt oyunu ortaya koyuyorlar. Sayın Erdoğan bu işleri bilen adamdır, bunu nasıl anlamıyor, onu da ben anlamıyorum" ifadelerini kullandı. 

'HALKIN ARASINDAN UÇAĞA BİNMEK DAHA İYİ'
Bir basın mensubunun sorusu üzerine 'VIP' tartışmalarına da değinen Akşener, "İçişleri Bakanlığı, 5 dönem milletvekilliği ve Meclis Başkanvekilliği yapmış biri olarak, VIP'e şahsımın dışında korumalarımın alınmadığı, aile fertlerimin alınmadığı bir süreçten geçtik. Dolayısıyla halkın da arasında olmak, halkın arasından yürümek, halkın arasından uçağa binmek çok daha iyi. Oradaki eksikliği görüyorsunuz, o daha da iyi oluyor. Dün bunları Sayın Erdoğan yaşadı, ben biliyorum. Ona da yapıldı. Aynısı tekrar ediliyor, tarih tekerrürden ibaretmiş. Ama Sayın Erdoğan, bu işlere çok dikkat ederdi eskiden, kendisi yaşadığı için. Bugün kraldan çok kralcıların yürümesine müsaade eden bir ruh hali var" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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