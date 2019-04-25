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Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlik: 16 sanık beraat etti

Yüksel KOÇ / İstanbul - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak slogan atan 16 kişi hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçunda açılan davada karar verildi.  Mahkeme, "Tehdit" ve "Hakaret" olarak nitelendirilen...

Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlik: 16 sanık beraat etti

Yüksel KOÇ / İstanbul - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak slogan atan 16 kişi hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçunda açılan davada karar verildi.  Mahkeme, "Tehdit" ve "Hakaret" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek tüm sanıkların beraatine karar verdi. 
İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan 15 sanık ve avukatları ile sanıkların ikisinden şikayetçi olan Meral Akşener'in avukatları katıldı. 
Söz alan Akşener'in Avukatı Meral Alemdar, iki sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Sanıkların avukatı ise müvekkillerinin protesto haklarını kullandıklarını söyleyerek beraatine karar verilmesini istediler.  Son sözleri sorulan sanıklar avukatlarının savunmalarına katılarak beraatlerine karar verilmesini talep ettiler.  

TAMAMI HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ
Mahkeme, sanıkların "Hakaret" ve "Tehdit" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi. 

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