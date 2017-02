Meral Akşener'in Çanakkale'deki toplantısı öncesi salon krizi (2)

MEGAFONLA KONUŞTU

Meral Akşener, Kolin Otel'de gerçekleştirdiği toplantıyı otel görevlilerinin sözleşmeyi iptal ettiklerini belirtip, salonun elektriklerini kesmesi üzerine karanlık bir ortamda başladı. Çanakkale Çalışkan Tüm Sanayicileri ve İşadamları Derneği organizasyonunda düzenlenen toplantı öncesinde otel yetkililerinin salondaki sandalyeleri toplamak istemeleri üzerine, toplantıya gelenler arasında kısa süreli arbede çıktı.

Toplantı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Akşener, salonda elektrikler kesik olduğu için düzeneğini kullanamayınca konuşmasını megafonla yaptı.

SIK SIK 'BAYRAKLI KINAYI' GÖSTERDİ

Akşener, konuşmasında sık sık sağ eline yaktığı Türk bayrağı şeklinde kınayı salondakilere gösterdi. Akşener, konuşmasını salondan canlı yayın yapan televizyonların otel dışındaki canlı yayın aracından içeriye çektikleri kablolara bağlı spot lambalar eşliğinde yaptı.

Akşener, konuşmasının 29'uncu dakikasında yeniden elektrik verilmesi üzerine "Bu da sizin iradeniz, bakın ne size tek bir şey söyleyeyim. Bugün anladık ki, ticaret siyasileşmiş, burada çalışan iki kişiyi suçlu duruma düşürerek? Biz böyle insanlar değiliz. Dolayısıyla ekmeğin aslanın midesinde olduğu bir dönemde ekmek parası için kötü kişi olmaya mecbur bırakılan o kardeşlerimizin de inanıyorum ki, vicdanı sızladı ve sandıkta 'hayır' diyecekler" dedi.

Konuşmasının 29 dakikasını elektriğin kesik olduğu salonda megafonla yapan Meral Akşener, elektrikler gelince konuşmasını sürdürdü ve toplam 38 dakika konuştu. Akşener'in konuşması zaman zaman 'Başbakan Meral' ve 'Ülkücü hareket engellenemez' sloganlarıyla kesildi. Meral Akşener konuşmasında şunları söyledi:

"Sizlerle konuşmaya, sizlerle hemhal olmaya gelmiştik. Gördüğünüz gibi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ne kadar korkuyorlarmış bizden. Sıfatı olmayan, partisi olmayan, partisinden atılmış bir fakir kadından ne kadar korkuyorlarmış. Buradan seslenmek isterim, ben kadın halimle korkmuyorum. Siz erkek halinizle korkmaya utanmıyor musunuz? Bugün burada her karışı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan, 16 Nisan'da referanduma gidecek olan anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşmak ve 'hayır' kampanyasını buradan bu topraklardan bu Çılgın Türklerin arasından başlatmak için geldik. Çanakkale'ye gelirken, bir Türk kadını olarak kınamı yaktım geldim. Kınayı bilirsiniz önce kurbana yakılır, Allah'a kurban. Sonra gelinlere yakılır, ailesine kurban, sonra o gelinlerin doğurduğu erkek çocuklarına yakılır, vatanına kurban. 'Evet' biz de yaktık kınamızı. Geldik aranıza. Vatanımıza kurban olmak için geldik. Bu vatanın her karışı için, her bir kişi için her bir bu aziz milletin mensubu için gerekirse ölmeye geldik."

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Konuşmasında milli irade vurgusu yapan Akşener, salonda elektrik kesilmesini eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Sayın Cumhurbaşkanı unuttunuz mu? Sizi şehirlere almazlardı, bu tür toplantılarınıza izin vermezlerdi" diyen Akşener, "Aynı şeyleri bize uyguluyorsunuz. Tarih tekerrürden ibaretmiş. Tarih bizim için tekerrür ediyor. Evet, karanlık salonlarda konuşturabilirsiniz. Ama bizim yüreğimizdeki ışık, sevgi, aşk bu karanlık salonları tıka basa dolduran çok değerli kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim, evlatlarımızın ışığıyla karanlıklar aydınlanır, aydınlanacaktır" diye konuştu.

Referandumda 'evet' diyenin hakkına hukukuna nasıl riayet ediliyorsa 'hayır' diyenlerin hakkına hukukuna da riayet edilmesi gerektiğini kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olağanüstü halde toplantı yapıyoruz. Her şeyin yasak olduğu bir dönemde toplantı yapıyoruz. Ticaretin siyasetleştiği, 'müşteri velinimettir'den ‘siyaset velinimetimizdir'e geçen dönemde görüşlerimiz edep, ahlak, haya sınırları içerisinde demokratik haklarımızı kullanarak anlatma isteğimizin karşılaştığı durum budur. Ama bu bizi yıldırır mı, korkutur mu? Hayır. Ve Allah'ın izniyle 16 Nisan'da, '80 milyon kere Hayır'. Şu salonda sizin ortaya koyduğunuz irade gösteriyor ki, hangi olumsuz şartta olursa olsun. Varsın salonları karatsınlar, varsın televizyonlarda karartma uygulasınlar. Varsın bir Başbakan çıksın, 'hayır diyenler teröristtir' desin. Buradan bizi geri çeviremeyecektir. Görüşlerimizi anlatama yollarını tıkayamayacaklar. Varsayalım salon karanlık, yıldırabilir misiniz? Çıkarız kardeşlerimle birlikte ev ev, dükkan dükkan gezeriz. Dükkanları da mı kapatırsınız. Evlerin zillerini de mi kesersiniz."

SALONUN ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİNE TEPKİLER

Gökçeada Belediye Başkanı MHP'li Ünal Çetin ise Meral Akşener'in salona gelmesine sayılı dakikalar kala salonu dolduran ve karanlıkta bekleyenlere sahneye çıkarak bir açıklama yaptı. Başkan Ünal, "Günler öncesinden bu programla alakalı olarak, ilgili kurulan komitemiz eşliğinde müracaatlar yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Fakat dün (cuma) gece itibariyle bu toplantının burada tertip edilmemesiyle alakalı, sorunlar yaşanmaktadır" dedi.

Toplantıyı düzenleyen Çanakkale Çalışkan Tüm Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Rıdvan Uz, otel yönetimin canlı yayın yapılacağından haberdar olmadığı gerekçesiyle salonu kullandırmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine canlı yayın yapılmasından vazgeçtiklerini ilettiklerini belirten Uz, bu kez de güvenlik gerekçesiyle salonun tahsis edilmek istenmediğini belirtti. Emniyetle görüştüklerini belirten Uz, otel yönetimine güvenlik sorunun bulunmadığı ifade etmelerine rağmen salonun kullanımına izin vermemek için ışıkları yine açmadığını dile getirdi.

Elektriklerin kesilmesine tepki gösteren bazı katılımcılar "Biz Türkiye Cumhuriyeti valisinden emniyetinden izin alıp bu toplantıyı organize ettik" derken, bazı katılımcılar da "Korkunun ecele faydası yoktur. Bu faşizmden başka bir şey değil yanı. Yok olağanüstü hal imiş yok başka şey, bunların hepsi hikaye" diye konuştu.