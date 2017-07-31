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Meral Akşener : Asıl görülmesi gereken bu saldırıların cezai yaptırımı olmamasıdır

MERAL Akşener, Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak twitter hesabından  "Atatürk Heykeline saldırı...

Meral Akşener : Asıl görülmesi gereken bu saldırıların cezai yaptırımı olmamasıdır

 MERAL Akşener, Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak twitter hesabından  "Atatürk Heykeline saldırı yapan meczupmuş!!

Zübeyde Hanıma söven neydi?

Asıl görülmesi gereken bu saldırıların cezai yaptırımı olmamasıdır." açıklamasında bulundu.

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