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Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'nde dün şiddetli yağmurun ardından oluşan sel, maddi hasara yol açtı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Menemen'de dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan...

Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'nde dün şiddetli yağmurun ardından oluşan sel, maddi hasara yol açtı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Menemen'de dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan sel kırsal Çukurköy Mahallesi'nde hasara yol açtı. Mahalleden geçen derelerin yağışın etkisiyle taşması, maddi zarara neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan bu durumun ardından harekete geçerek, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri bölgede ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için olay yerine geldi. Ekipler 5 evden su tahliyesi yaptı, yollar ve evlerin bahçelerine sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlik çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgedeki halka pide, yemek ve damacana su dağıtımı da yaptı.
Yapılan ilk incelemelerin ardından 4 binada ağır, 7 binada ise hafif hasar bulunduğu, 21 aracın ise selden zarar gördüğü tespit edildi. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çukurköy halkının yaralarının en hızlı bir şekilde sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve gereken her şeyin en kısa sürede yapılacağını söyledi.

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