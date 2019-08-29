Menemen'de, pazarcılardan belediye önünde eylem

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kapalı pazar yerinin henüz tamamlanmaması ve belediyenin tezgah yeri için fazla ücret istemesi nedeniyle pazarcı esnafı, eylem yaptı. Belediyeye yürüyen pazarcılar adına konuşan Faysal Acar, istenen bedelin çok yüksek olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise projenin tamamlanması için bunu yapmak durumunda olduklarını, kararın kendilerinden önce alındığını, Büyükşehir Belediyesi'nden alacakları krediye göre miktarı yeniden belirleyeceklerini söyledi.Menemen'de, sokak arasındaki pazar yerinin kapalı modern alana alınması için geçen dönemde inşaata başlandı. İnşaatın tamamlanamamasına ve belediyeden tezgah için yüksek ücret istenmesine pazarcı esnafı, tepki gösterdi. Bugün tezgahlarını açmayan pazarcılar, Menemen Belediyesi önüne kadar yürüdü.Polis güvenlik önlemi alırken, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, belediye önünde açıklama yaptı. Geçmiş dönemde kayıtlı 930 pazarcıdan 2 bin TL toplandığını belirten Acar, "Yeni yönetim bu kez de 15 bin TL para istiyor. Pazarcıların bunu ödemesi mümkün değil. Belediye Kanunu'nda da böyle bir madde yok. Belediyelerin böyle bir hakkı da bulunmuyor. Bizler bu karardan vazgeçilmesini, pazarcı esnafımıza yeni yerlerinin biran önce teslim edilmesini istiyoruz. Zaten daha önce kendilerinden istenen parayı ödemişlerdi. Belediyeler kendi borç bataklarını kapatmak için pazarcılara sarılmasın" dedi.Pazarcılar, açıklamadan sonra belediye önünden ayrıldı.BAŞKAN AKSOY: KARAR, BENDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE ALINMIŞMenemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ise projenin, ilçenin kalbinde hançer olduğunu savunarak, "Yüksek miktara ihale edilmiş, yapılamıyor. Ben pazarcıların temsilcileriyle konuştum hatta anlaşmaya vardık. Bugün yapılan siyasi bir durum. Yeni para olarak 15 bin TL'nin toplanması kararını belediye meclisi benden önceki dönemde almış. Ben bunu yapmak zorundayım. Parayı toplamadığım zaman suç işlemiş oluyorum. Zimmet çıkıyor. Biz projenin tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi'nden para alacağız. Aldığımız bu paranın miktarına göre de alınacak bedeli yeniden belirleyeceğiz. Başka çaremiz yok" diye konuştu.