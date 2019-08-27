Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı (2)
TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİ İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel...
TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİ İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önündeki açıklamasının ardından TBMM'ye geçti. Akbaş, burada CHP'li milletvekilleri ile görüşmek istedi ancak Meclis'in tatilde olması nedeniyle talebi gerçekleşmedi. Akbaş, ardından Anıtkabir'e geçerek, ziyarette bulundu. 'DOSYANIN ASLINI POSTA İLE GÖNDERECEĞİM' Basın mensuplarına açıklama yapan Bayram Akbaş, "CHP Genel Merkezi'nden sonra TBMM'ye geçtim. Orada da hiçbir milletvekili ile görüşemedim. CHP'li bir vekilin danışmanı geldi, dosyamı verdim ama Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Dosyanın aslı bende ve ben onu posta ile Kılıçdaroğlu’nun makamına göndereceğim. En azından Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği namus sözünü hatırlattım. Sözünü tutsun" dedi. Bayram Akbaş, bu akşam İzmir'e döneceğini de belirtti.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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