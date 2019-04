Menemen'de eski ve yeni başkan arasındaki gerginlik artıyor

İZMİR'in Menemen ilçesinin yeni belediye başkanı CHP'li Serdar Aksoy ile önceki dönem belediye başkanı olan CHP'li Tahir Şahin arasındaki gerginlik, tırmanıyor. Serdar Aksoy, belediyede usulsüzlüklerin olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Tahir Şahin ise Aksoy'un belediye çalışanlarının maaşlarını ödeyemediğini, bu nedenle de gündemi değiştirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Menemen'de, her ikisi de CHP'li olan önceki dönem belediye başkanı olan Tahir Şahin ile yeni seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy arasında, seçim döneminde başlayan gerginlik, her geçen gün artıyor. Serdar Aksoy, Menemen Belediyespor Kulübü'nde çalışan personeli, usulsüz olduğu gerekçesiyle geri çekmesinin ardından, Menemen Ovası'nda Şahin Ailesi'ne ait olan ahırı da, kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. Tahir Şahin, Aksoy'un belediye personelinin maaşlarını ödeyemediği için gündemi değiştirdiğini ileri sürdü. Kulüpteki yaklaşık 25 çalışanın geri çağırılmasının ardından, sporcuların aç bırakıldığını iddia eden Şahin, "Hem aç bırakıyor hem de ovanın göbeğindeki tesiste hiçbir güvenlik olmadan çocukları yalnız bırakabiliyor. Gece çocukların başına bir şey gelse nasıl bunu anlatacak. Bunun adına 'ahlaktan yoksunluk' denir. Bu nasıl bir sosyal demokratlık, bu nasıl insanlık? Menemen Belediyespor Kulübü, insanlık dışı bir hareket ile karşı karşıya kalmış vaziyette. Biz de bir çare bulacağız" dedi. 31 Mart'tan sonra belediyeden kulübe tek kuruş para istemediklerini ve bundan sonra da istemeyeceklerini belirten Şahin, "Mevcut belediye başkanı 'Bu takım şampiyon olmasın' diyor. 'Bu takım şampiyon olursa Tahir Şahin ismi tekrar gündeme gelecek. Benim ismim konuşulmayacak' diyor. Yeni belediye başkanında narsist bir yapı olduğunu görüyorum. Bunları ancak narsist yapısı olanlar yapar. Bunları söylediğim için kendimden de utanıyorum. Ama artık söylemek zorundayım. Bu hareket karşısında 'Yuh artık' derler. Kulüpten personeli çekmek, tamamen akla ziyan bir hareket, vicdansızlık örneğidir" diye konuştu.

'TAHİR ŞAHİN ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYI ARTIK BIRAKMALI'

Tahir Şahin, Menemen Ovası'nda ağabeyinin yarış atları için kullandığı ahırın da, kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini belirterek, "Koskoca bir ova. Herkes ineğine, tavuğuna, danasına bakar, damlar yapılır. Benim ağabeyimin de 5 tane yarış atı var. Gitmiş o at damını kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlemiş. Dam bu dam. Allah'ın dağında, herkes inek damı yapmış. Hadi benden bir şey istiyorsun, eyvallah. Atlardan ne istiyorsun? Çocuklardan, sporculardan ne istiyorsun? Bu tamamen bir vicdansızlık örneğidir" dedi. Serdar Aksoy'un, Menemen'de gerginlik yaratmak istediğini ileri süren Şahin, şunları söyledi:

"Mevcut başkan, Tahir Şahin taraftarları ile kendi taraftarları arasında bir gerginlik yaratmak istiyor. Ama kimse merak etmesin Tahir Şahin'in sağduyusu, Tahir Şahin'i sevenlerin sağduyusu, o gerginliği bu ilçede yarattırmayacak. Herkesi kuçakladık, barış içinde yaşadık. Belediye başkanı yaptığı bu hareketler ile bana göre utancından sokağa çıkmamalı. Varsa Tahir Şahin ile bir derdi, yargı yolu açık. Suç duyurusunda bulunabilir. İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunabilir ama Tahir Şahin üzerinden siyaset yapmayı artık bırakmalı. Yoksa yarın öbür gün bu vatandaş, onu sokağa çıkartmaz. Tahir Şahin'in icraatları ile uğraşacağına, önce yapacağı projeleri açıklasın. Şu anda belediye çalışanlarına maaş ödeyemedi. Bütün bu gündemi değiştirmek adına kendi başarısızlığını örtmek adına bunları yapıyor."

Şahin, Başkan Aksoy'un Menemen Belediyespor'u şampiyon yapmamak için uğraştığını ama takımın buna rağmen şampiyon olacağını ve şampiyon olduktan sonra da kutlamalarda bütün bu yapılanları unutup kendisini de çağıracağını söyledi.

'MENEMEN'İN MALLARINI GERİ ALACAĞIM'

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise Menemen Belediyesi'nin ve halkın mallarınının Şahin Ailesi tarafından kullanıldığını ileri sürüp, bunları geri alana kadar mücadelesinin devam edeceğini dile getirdi. Bugün Ankara'da olduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra, belediyedeki usulsüzlüklerle ilgili savcılıklara suç duyurularında bulunmaya başlayacağını söyleyen Aksoy, "Menemen Belediyesi'ne, halkına ait bir mal, Menemen Belediyespor'a veriliyor. Yıllık 13 bin lira bedelle veriliyor. Ertesi gün başka bir firmaya Menemen Belediyespor üzerinden 300 bin liraya kiraya veriliyor. Bunun adı hırsızlıktır. Ben bunun hesabını soracağım. Çünkü bu halk bana bu yüzden oy verdi. Bunun hesabı sorulacak. Menemen'e ait olan malları da geri alacağım. Hepsini geri alacağım" dedi.

'TARLA VASFINDA OLAN YERLERE BİNA YAPILMIŞ'

Menemen Ovası'nda mühürlenen ahırın ise Tahir Şahin'in ağabeyine ait olmadığını savunan Aksoy, "Orada bile katakulli var. Mühürlenen ahır, amcasının oğluna ait. Bahsettiğimiz yer, tarla vasfında. Tarla vasfında olan yere binalar yapıyor. Arsaları birleştirmeden, birleştirmiş gibi üzerine binalar yapıyor. Hani nerede bunun ruhsatı? Kendi ailesinden bir şahıs, inşaat ruhsatı alıyor. Bunun mimari projesi nerede? Proje yok ortada. Projesiz, ısmarlama ruhsat veriliyor. Üstelik emsal artırılarak veriliyor. Ortada proje yok. Bununla ilgili soruşturma başlattım" dedi.

'PARAVAN ŞİRKET OLARAK KULLANDIRMAM'

İlçede birçok konuda usulsüzlüklerin bulunduğunu ve bunları usulüne uygun hale getireceklerini dile getiren Serdar Aksoy, "Bundan dolayı da bağırır, çağırır, şu olur, bu olur. Ben Menemen Belediyespor'u, paravan şirket olarak kullandırmam. Geri alacağız orayı. Orası halka ait. Bir aileye ait değil. Menemen Belediyespor, şu ana kadar bir ailenin zenginleşme aracı olarak kullanılmış" dedi.

Aksoy, İzmir'e döndükten sonra basın toplantısı yapacağını da söyledi.



