Menemen'de başkan adayı ve eşinden saldırı açıklaması

Seyfi GÜL/ MENEMEN, (İzmir), ()- MİLLET İttifakı'nın Menemen Belediye Başkan adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Elkatmış, seçim çalışmaları sırasına saldırıya uğradı. Aksoy ve Elkatmış'ın içinde bulunduğu minibüsün arka camını kıran O.E. ve E.E. adlı kardeşler gözaltına alındı. Dilek Aksoy, "Bu olayın tesadüf olduğunu düşünmüyorum" derken, başkan adayı Serdar Aksoy konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Saldırı, dün saat 22.00 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Millet İttifakı'nın Menemen Belediye Başkan adayı olan CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Elkatmış, seçim çalışmaları kapsamında Menemen'de ev ziyaretleri yapmak için 35 ACJ 832 plakalı minibüsle yola çıktı. Minibüs Kazımpaşa Mahallesi'ne geldiğinde Aksoy ve Elkatmış, bir otomobilde bulunanlar ile tartışmaya başladı. Otomobilden inen bir kişi, minibüsün arka camına yumruk attı. Cam kırılırken, Ülkü Elkatmış hafif şekilde yaralandı. Elkatmış ve Aksoy, Menemen Merkez Karakolu'na giderek, şikayette bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisi, plakasından tespit ettikleri otomobilin sürücüsü O.E. ile beraberinde bulunan kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı.

O.E.'nin olay sırasında alkollü olduğu, Dilek Aksoy ve yanındakileri tanımadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'BU OLAYIN TESADÜF OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Dilek Aksoy, yaşadığı olayın ardından Menemen Merkez Polis Merkezi önünde açıklama yaptı. Seçim çalışmaları kapsamında evleri ziyaret ettiklerini anlatan Aksoy, "Partili kadın arkadaşlarım ve dostlarımla her zaman yaptığımız parti çalışması olan ev ziyaretlerinden birini gerçekleştirmek için Kazımpaşa Mahallesi'ne gidiyorduk. Mahallede yaşayan, aynı zamanda partimizin kadın kolları yönetiminde olan Ülkü Hanım'ı arabaya aldık. Birlikte ev ziyareti için yola çıktık. O sırada ismini sonradan öğrendiğim bir şahıs yolumuzu keserek, kendi aracının içinden küfür etmeye başladı. Ardından tehdit ve hakarette bulundu. Arabadan hışımla çıkarak, içinde bulunduğumuz aracın arka camını, yumruk atarak kırdı. Mahallede yakılmış ateşler nedeniyle aracımızı bir süre hareket ettiremedik. Cam kırılma olayından sonra aracı ateşin üzerinden sürerek, olay yerinden hızla uzaklaştık. Bu noktada şunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu mahalleye zaman zaman Ülkü arkadaşım ve diğer partili arkadaşlarımla birlikte ev ziyaretleri gerçekleştiriyorduk. Yani bu ziyaret ilk değildi. Bu olayın tesadüf olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'KADINA YÖNELİK İLK SALDIRI'

Öte yandan, eşine ve parti üyelerine yapılan saldırıyı kınayan Menemen Belediye Başkan adayı CHP'li Serdar Aksoy, "Sonuç itibariyle demokratik bir yarış içerisindeyiz. Bu demokratik yarışa bir şekilde gölge düşürecek, davranışlardan kaçınmak gerekir. Menemen siyasi tarihinde seçim arifesinde, kadına yönelik bu tarz bir saldırı hiç gerçekleşmemiştir. Bu bizim ilçemizde bir ilk oldu maalesef. Bu demokratik bir yarıştır ve bunu böyle görmek gerekir. Tabii ki gerekli suç duyurularında bulunuldu. Bunun sonuçlarına bakmak lazım. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

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