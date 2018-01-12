'Menekşe' adlı koyun, beşiz doğurdu

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde sakız cinsi koyunun 5 yavru dünyaya getirmesi, sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Kavaklıdere ilçesinin kırsal Çatak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kazım ve Şengül Yılmaz çiftinin 'Menekşe' isimli koyunu, beşiz sevinci yaşattı. Günlerdir koyunun doğum yapmasını bekleyen Yılmaz çifti, gece doğumun başladığını gördü. Şengül Yılmaz'a haber veren Kazım Yılmaz, eşiyle birlikte koyunun doğumuna yardım etti. Arka arkaya dört kuzu doğuran koyunla ilgilenip bakımını yaptıktan sonra Yılmaz çifti evlerine gitti. Evde komşularıyla çay içtikten sonra, koyunu ve kuzuları kontrol etmek için tekrar ağıla gelen Yılmaz çifti, koyunun tekrar doğum yapmak üzere yattığını görünce şaşırdı. Ardından bir tane daha kuzu dünyaya getiren koyun, Yılmaz çiftini sevindirdi. Koyunun sağlığının da iyi olduğu belirtildi.

Koyunun ilk defa beş kuzu dünyaya getirmesine hem şaşırıp hem de çok sevindiklerini belirten Şengül Yılmaz, "Bizim bir koyunumuz var. Geçen yıl iki kuzusuyla bu koyunu bir başkasından satın aldık. İki kuzusu erkekti. Kuzuları büyüyünce başkasına sattık. Bir yıldır koyunumuzu besliyoruz. Günlerdir koyunumuzun doğum yapması için bekliyorduk. Sık sık kontrol ediyorduk. Doğum yaptığında dört kuzu dünyaya getirince çok sevinmiştik. Yarım saat sonra tekrar baktığımızda beşinci kuzuyu da dünyaya getirince şaşırdık. En fazla üç kuzu doğurur diye bekliyorduk. Koyunumuzun sütü beş kuzuya yetmiyor. O nedenle komşulardan süt alıp, onları biberonla besliyoruz. Beş kuzumuz için şu anda isim düşünüyoruz" dedi.

Veteriner Hekim Yusuf Kayacık, "Kuzuların ikiz olarak doğmasını normal karşılıyoruz. Ancak üçüz, dördüz ve beşiz olması çok sıklıkla görülen bir şey değil" dedi.



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