Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da İBB seçimi için oy verme işlemi başladı
İstanbul'da İBB seçimi için oy...
Yabancı fonların gözü Türkiye'nin eğitiminde
Antalya'da önemli eğitim hamlesi
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in dün yaşamını yitiren annesi Serçin İnci Türel (81), toprağa verildi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Antalya...

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in dün yaşamını yitiren annesi Serçin İnci Türel (81), toprağa verildi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4.5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Bugün ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde Serçin İnci Türel için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, oyuncu Necati Şaşmaz, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra, yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
TORUNU, TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI
Menderes Türel'in küçük oğlu Akın, cenaze töreni boyunca babaannesinin tabutunun başından ayrılmadı. Zaman zaman ellerini açıp dua eden Akın'ı, babası Menderes Türel sarılıp öperek teselli etti. Menderes Türel'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Törene katılan Bakan Çavuşoğlu, Menderes Türel ve ailesine taziyelerini iletti.
İl Müftüsü Osman Artan'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından annesinin tabutunu omuzlayan Menderes Türel, cenaze aracına kadar taşıdı. Serçin İnci Türel'in cenazesi, Uncalı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328