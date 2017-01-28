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Memurlardan meslektaşları için protesto

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu üyeleri, açığa alınan veya mesleklerinden ihraç edilen sendikalarının üyesi memurların görevlerine iade edilmesini istedi. Yaşananları...

Memurlardan meslektaşları için protesto

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu üyeleri, açığa alınan veya mesleklerinden ihraç edilen sendikalarının üyesi memurların görevlerine iade edilmesini istedi. Yaşananları protesto eden memurlar, basın açıklamasından sonra oturma eylemi yaptı.
İzmir'de KESK'e bağlı sendikalara üye olan memurlar, Karşıyaka Vapur İskelesi karşısında kanun hükmünde kararnemelerle mesleklerinden ihraç edilen yada açığa alınan üyeleri için biraraya geldi. Burada pankart açıp slogan atan memurlar adına Savaş Candemir basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra baskı ve sindirme politikalarının arttığını söyleyen Savaş Candemir, şöyle dedi:
"OHAL kapsamında sendikamız üyesi 2 bin 522 kamu emekçisi memuriyetten çıkarılmıştır. İhraç edilen arkadaşlardımızın, darbe girişimiyle nasıl bağlarının olduğuna dair en ufak bir delil olmadığı gibi, iktidarın böyle bir iddiası da yoktur. 2016 yılı itibariyle, sosyal medya paylaşımları ve Cuhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 78 arkadaşımız açığa alındı. Fiili, meşru ve hukuki mücadelemizi her ne pahasına olursa olsun yükselteceğiz."
Basın açıklamasından sonra protestoya katılanlar, oturma eylemi de yaptı. Grup protestodan sonra dağıldı.

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