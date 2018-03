Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ülkenin özgürleşmesi açısından birçok kazanıma imza attık. Demokratik zemin çıkmazı açısından birçok konuda ülkenin yolunu açtık. Üniversiteleri kışladan kampüse dönüştürdük" dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen Bitlis Şube bürosunun açılışına katılmak üzere kente geldi. Açılış öncesi Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret eden Yalçın, Memur-Sen’in Türkiye genelinde birçok yeniliklere imza attığını belirterek, "1992 yılında Eğitim Bir-Sen’le başlayıp Memur-Sen’de 11 hizmet kurulu yetkiyle mükemmel olarak birbirini tamamlayan ve 1 milyon kitleye ulaşarak, Türkiye’nin en büyük kitlesi haline geldik. Memur-Sen ailesi olarak hem üyeye, hem ülkeye, hem de insanlığa hassasiyeti olan, kendini sorumlu hisseden bir kitleyiz. Özelde üyemiz, genelde ülkemiz evrensel anlamda dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa tamamına ilişkin hassasiyeti olan, sınır ötesi ve sınır içi ayırmadan hepsini mücavir alanı içerisinde gören ve kendisini bu konuda sorumlu hisseden bir kitleyiz" dedi.'MEMUR-SEN, HER ZAMAN MİLLETİN YANINDA YER ALDI'Memur-Sen’in her zaman milletin yanında yer aldığı anlatan Yalçın, "Ne zaman millet iradesine kast eden kırılma anları olduysa, milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan girişimler olduysa mutlaka Memur-Sen milletin yanında saf tuttu. Kral çıplak diyerek vesayet odaklarını deşifre etmeyi kendisine bir görev bildi. Çünkü Türkiye’de yaşanan demokratik mücadele içerisinde şimdiye kadar ki her yılda bir ihtilal geleneği bu ülkeye çok bedel ödetti" diye konuştu.'ÜNİVERTELERİ KIŞLADAN, KAMPÜSE DÖNÜŞTÜRTÜK'Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen’in çabalarıyla Üniversitelerin kışladan çıkartılıp, kampüse dönüştürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:"Ülkenin özgürleşmesi açısından birçok kazanıma imza attık. Demokratik zemin çıkmazı açısından birçok konuda ülkenin yolunu açtık. Kamuda başörtüsü sorununun çözülmesi, üniversite bahçelerinin kışla olmaktan çıkarılıp kampüse dönüştürülmesi, katsayı adaletsizliğinin geride bırakılması ve meslek liselerinin önünün açılması gibi birçok konuda biz bu ülkenin demokratikleşmesine katkı sunduk. Bizim 12 milyon 300 bin imza diye başlattığımız özgürlük mücadelesi, kamusal alan yararları tasfiye süreci bu ülkede çalışan kadınların başı açık veya kapalı diye birbirleriyle dövüştürülmesine ve düşman haline getirilmesine son verdik."Yalçın, açılışın ardından Memur-Sen üyeleriyle Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI