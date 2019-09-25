Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Bizim işimiz millete hizmet etmektir

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir'de Memur-Sen hizmet binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, sendika olarak işlerinin millete hizmet etmek olduğunu söyledi.



Lale Caddesi'nde Memur-Sen hizmet binasının açılış törenine, Vali İlhami Aktaş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Karapınar Beldesi Başkanı Yasin Güneş ve Memur-Sen üyeleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi entelektüel kapasitesi ile hareket tarzı, ülkesel değerleri ve başlangıçtan beri bugüne kadar ortaya koyduğu bakiyesi ile de farklı bir konfederasyon. Biz kendimizi, bu millete borçlu hisseden bir konfederasyonuz. Devletten alacaklı olabiliriz, kamu görevlisiyiz milli gelirden payımızı hakkıyla alabilmek için mücadele eden örgütlü yapıyız. Devletten alacaklıyız, bu konuda tartışma götürmez bir gerçek var ama bu millete borçluyuz. Bizim işimiz millete hizmet etmektir. Ekmeğimizi helal etmenin yolu millete hizmetten geçer. Öyleyse Memur-Sen ailesi olarak bu milletin hassasiyetlerine hassasiyet gösteren, bu milletle birlikte yolcu eden ve hiçbir zaman milletle karşı karşıya gelmeyen ve kavga etmeyen bir anlayışı iftiharla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



Millete hizmet eden yapı olduklarını kaydeden Yalçın, "Memur-Sen olarak gelinen nokta itibariyle de birlerle başlayan yolculuk bugünlere gelindiğinde 1 milyon sayısını aşarak en son 1 milyon 20 bine ulaştı. Memur-SenTürkiye’nin en büyük emek hareketi haline gelmiştir. Bunun için Allah’a hamd ve şükür ediyoruz." diye konuştu.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise, Memur-Sen hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.