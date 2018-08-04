Memiş: Sağlıkta şiddete karşı Cumhurbaşkanı inisiyatif almalı

SAĞLIK Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili olarak, "Şiddete sıfır tolerans için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif alacağını ve çözüm bulacağına inanıyoruz" dedi.Sağlık-Sen Çankırı Şubesi 4'üncü Olağan Genel Kurulu, kentte bulunan bir otelde yapıldı. Kongreye, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in yanı sıra çevre illerin il temsilcileri, delegeler ve üyeler katıldı. Metin Memiş, sendikalarının Türkiye'nin en büyüğü olduğunu aktararak, "Mermur-Sen, Türkiye’de 1 milyon 10 bin üyesiyle en büyük sivil toplum hareketidir. Memur-Sen teşkilatı milletin, ülkenin hakkını aramak, çocuklara onurlu bir gelecek bırakmak, dünya mazlumların sesi olmak gibi görerek yaptığı sendikal anlayışıyla birlikte ülkemizin zor günlerden bugünlere gelmesine en büyük katkıyı sunan sivil toplum kuruluşu oldu" dedi.Memiş, yıpranma payından 350 bin kişinin faydalanacağını belirterek, "Yıpranma payı konusunda 4 yıldır çalışıyoruz. Sağlık bir ekip işi ve herkese verilecek dedik. 24 Haziran'da kurulan yeni Türkiye'nin TBMM'sinde ilk kanun tekliflerinden birisi yıpranma payı konusu oldu. 350 bin sağlık çalışanı, yıpranma payı alacak. Bu tarihi bir kazanım ve dönüşümdür. Sendikacılık adına büyük başarıdır" şeklinde konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ İNİSİYATİF ALMALI'Sağlık alanında yaşanan şiddet karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif almasını isteyen Memiş şunları söyledi:"Şiddet konusu başlı başına bir mesele, ama sağlıkta daha fazla şiddet var. Bu anlamda bakanlığımızla ortak politikalar ürettik, güvenlik tedbirleri artırıldı, hukuki destek verilmeye başlandı. En son bizim önerimizle saldırıda bulunanlar için tutuklu yargılama ile ilgili düzenleme yapıldı. Ama savcıların yetkisinde olduğu için tutuklu yargılanmıyor. Bunlara bir zorunluluk getirilsin, şiddet uygulayanlar tutuklu yargılansın istedik. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız inisiyatif almalı ve sayın Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında, 80 milyon insanımızla birlikte bu kutsal mesleği icra eden sağlık çalışanlarına karşı şiddete sıfır tolerans için ortak bir mücadele başlatmak gibi önemli bir zorunluluğumuz var. Sağlık çalışanlarına çok değer veren sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda inisiyatif alacağını ve şiddet konusunda çözüm bulunacağına da canı gönülden inanıyorum."

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