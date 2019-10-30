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Meme kanserine 'zumba' etkinliğiyle dikkat çekildi
MARMARİS'te, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında kentte yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu 50 kadın, pembe tişörtler giyerek zumba yaptı. Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Ulusal...
GENEL 28.10.2019, 11:43
MARMARİS'te, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında kentte yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu 50 kadın, pembe tişörtler giyerek zumba yaptı.
Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda zumba etkinliği düzenlendi. Meydanda bir araya gelen, kentte yerleşik yaşayan yabancı kadın ve kız çocuklarının da bulunduğu toplam 50 kişilik grup, 1 saat boyunca eğitmenler eşliğinde zumba yaptı. Zumba yapan kadınlara, erkekler alkışlarla destek verdi. Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen, Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu vurguladı. Kendilerinin de farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Ertürkmen, "Farkındalık oluşturmak ve kadınların gücünü göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Zumba ile kansere karşı savaşmak istedik. Aramızda meme kanseri olan kimse yok ama başımıza gelebilir. Bu nedenle sık aralıklarla kontrol yaptırılmalıdır. Erken tanı çok önemlidir. Biz de buna dikkat çekmek istiyoruz" dedi.
Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda zumba etkinliği düzenlendi. Meydanda bir araya gelen, kentte yerleşik yaşayan yabancı kadın ve kız çocuklarının da bulunduğu toplam 50 kişilik grup, 1 saat boyunca eğitmenler eşliğinde zumba yaptı. Zumba yapan kadınlara, erkekler alkışlarla destek verdi. Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen, Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu vurguladı. Kendilerinin de farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Ertürkmen, "Farkındalık oluşturmak ve kadınların gücünü göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Zumba ile kansere karşı savaşmak istedik. Aramızda meme kanseri olan kimse yok ama başımıza gelebilir. Bu nedenle sık aralıklarla kontrol yaptırılmalıdır. Erken tanı çok önemlidir. Biz de buna dikkat çekmek istiyoruz" dedi.
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