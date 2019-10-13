Meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler

KOCAELİ Valiliği tarafından meme kanserine dikkat çekmek için 'Herkes El Ele, Mame Kanseri Güle Güle' yürüyüşü düzenlendi.



Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği, Senoloji Akademisi ve Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından desteklenen 'Herkes El Ele, Meme Kanseri Güle Güle' yürüyüşü bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile eşi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile eşi ve yaklaşık 250 vatandaş katıldı. Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Anıtpark meydanında başlayan farkındalık yürüyüşü, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nde sona erdi.



Yürüyüşün ardından konuşma yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Meme kanseri kadınların riskte olduğu en yüksek kanser türü olarak karşımızda duruyor. Kocaeli Valiliği olarak meme kanserinde farkındalığı ortaya koyabilmek adına bir kadın sağlığı eğitimi projesi başlattık. 678 bin kadınımızın bugün itibariyle 630 binine, hedefimizin yüzde 93’üne ulaşmış durumdayız. Bu projede görev alan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Erken teşhis kanser için büyük önem taşıyor. Bu yönüyle farkındalığı yaratmak adına bugünkü etkinliğimiz de önemli katkı sunacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, özellikle de üniversite hastanemiz, sağlık alanında çok önemli mesafe kat eden güçlü hastanelerin başında geliyor. Üniversite hastanemiz bu alanda sadece Kocaeli değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinden de hasta kabul eden ve bu alanda bilinen bir hastane. Bu yönüyle bu alanda çalışan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, program için hazırlanan Atatürk vapuru ile Körfez gezisi gerçekleştirdi. Vapurda yapılması planlanan konser etkinliği ise Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla iptal edildi.





