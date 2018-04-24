Melisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuş (2)

BABA: BİLSEYDİM KENDİ ELİMLE GÖNDERİR MİYDİM?

Artvin’in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşı Ayşe Balcı’yı kurtarmak isterken boğularak ölen Melisa Kazan’ın babası Şükrü Kazan, 'ya konuştu. Kazan, 2 yıl Yusufeli’de yaşadıklarını ve Erzurum'a döndüklerini belirterek, kızının arkadaşlarını görmek için ilçeye geldiğini söyledi. Kazan, "Takdiri ilahi. Kurban olduğum Allah’ım verdi, geri de aldı. Biz emanetçiydik, asıl sahibi Allah’tı. İnsanın evladını kaybetmesi kolay bir şey değil. Çok üzgünüm. Bilseydim, böyle bir şey olacağını kendi elimle gönderir miydim? Biletini kendi elimle aldım, otobüse kendim bindirdim. Ben, 2 yıl Yusufeli’de çalıştım. Kızım da burada okudu. Buraya arkadaşlarını görmeye gelmişti. Subaylık sınavına girmişti ve kazanmıştı. Bu yıl askeri okula başlayacaktı. Allah nasip etmedi” dedi.



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