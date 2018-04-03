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Melikgazi Kaymakamı, cezaevinden gelen mektubu paylaştı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Kaymakamı Erkaya Yırık, 4 aydır cezaevinde bulunan tutuklu tarafından kendisine gönderilen mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Tutuklu, mektubunda, Yırık'tan yardım isterken,...

Melikgazi Kaymakamı, cezaevinden gelen mektubu paylaştı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Kaymakamı Erkaya Yırık, 4 aydır cezaevinde bulunan tutuklu tarafından kendisine gönderilen mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Tutuklu, mektubunda, Yırık'tan yardım isterken, "Bana bir baba, bir amca olun sayın kaymakamım. Ne gelenim var ne gidenim. Yok tek bir soranım" dedi.
Melikgazi Kaymakamı Yırık, kendisine cezaevinden gönderilen mektubu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı. Yırık, cezaevinde 4 aydır kaldığını belirten tutuklunun gönderdiği mektubu ‘Haftanın ilk günü, kapalı cezaevinden bir mesaj var’ notuyla yayımladı. Gölcük depreminde sevdiklerini kaybettiğini ve parasının olmadığını belirten tutuklunun Kaymakam Yırık'a gönderdiği mektup, şöyle: 
"Bir hata yaptım kaymakamım, düştüm buraya. Kokusunu bile sevmezken, başladım sigaraya. Burası ne eve benzer ne de saraya. İnanın bana, çok pişmanım sayın kaymakamım. Buraya düşen, hata yapamaz; kırılır kolu, kanadı. Ne bileyim; belki de uslanmam, burası müstahak. İnanın kimim kimsem yok benim, buranın garibanı. Bana bir baba, bir amca olun sayın kaymakamım. Ne gelenim var ne gidenim, yok tek bir soranım. Gölcük depreminde kaybettim sevdiklerimi, ona yanarım. Kimden isteyeyim şahsi ihtiyaçlarımı, size sorarım. Ne olur, bana bir defa da olsa yardımcı olun sayın kaymakamım. Herkesin parası var, kantin yazar, kurar sofrayı. Param olsa ben bilmez miyim alışveriş yapmayı? Yardımcı olun ne olur, esirgemeyin duayı. Allah’ım sizi başımızdan eksik etmesin sayın kaymakamım. Yaklaşık 4 ay oldu ben cezaevine gireli. Param yok, garibanım, diye kimse sevmedi beni. Çok şükür kimseye boyun eğmedim. Bir tek size yalvarıyorum, yardım edin sayın kaymakamım."

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