Mektup arkadaşlığıyla 30 ülkeye Antalya'yı tanıttı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - OTUZ ülkeden mektup arkadaşı edinen üniversite öğrencisi Umutcan Öncü (18), mektuplarla birlikte gönderdiği kartpostallarla Antalya'yı tanıtarak, turizm elçiliği yapıyor.

Antalya'da ailesiyle yaşayan Umutcan Öncü, lise yıllarında mektup yazmaya ilgi duydu. Mektuplarla ilgili filmleri izleyen, kitapları okuyan Öncü, internet üzerinden de araştırma yaparak, mektup arkadaşlıkları başlattı. Önce sadece birkaç ülkeden kişilerle mektuplaşan Öncü, sonra bu arkadaşlarının tavsiyesiyle 30 ülkenin vatandaşlarıyla mektuplaşmaya başladı. Umutcan Öncü, “Posta gelmesini beklemek, mektup yazmak, benim en çok istediğim şeylerdendi. Önce internette yabancı ülkedeki mektuplara ilgisi olanlarla iletişime geçtim. İlk zamanlar sadece birkaç ülkeden arkadaşım vardı. Çok güzel dönüşler oldu" dedi.

MEKTUPLA BERABER SAKIZ, ÇAY, PARA

İnternetten veya gazetelerden bilgiye erişmenin daha kolay olmasına rağmen bilgi alınan organların aynı anda birçok kişinin fikrine hitap ettiğini kaydeden Öncü, “Sadece bir kişinin okuyacağı bilgileri daha objektif yazabilirsiniz. Bir kişiye yönelik mektup yazmak daha objektif olmanızı sağlıyor. İnternetten birçok şeyi bulabiliyorum ama bilgiyi elinize alıp hissetmek çok daha farklı oluyor. Mektupla beraber birbirimize basit şeyler de gönderiyoruz. Örneğin; bir mektupta arkadaşım ülkesinin parasını göndermiş. Belçika'dan bir arkadaşım bana poşet çay gönderip, bunun Türkiye'de satılıp satılmadığını merak etmiş. Sakız gönderip, bunun tadını bilip, bilmediğimi soran var" diye konuştu.

MEKTUPLARLA TURİZM ELÇİLİĞİ

Kendisinin de mektupla değeri düşük kağıt para, anahtarlık, posta kartı gibi hediyeler gönderdiğini belirten Umutcan Öncü, Malezya, Brezilya, Rusya, Portekiz, Tayland, ABD, Belçika, Fransa gibi birçok ülkeden bu yöntemle arkadaş edindiğini söyledi. Mektup gönderenlerin daha çok kendi ülkeleri hakkında neler konuşulduğunu ve neler bilindiğini merak ettiğini belirten Öncü, şunları söyledi:

“Mektup arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz; ama bu şu anda çok zor. PTT'nin ücretsiz dağıttığı kartpostalları mektuplarla yolluyorum. Böylece o arkadaşlarıma Antalya'yı tanıtmış oluyorum. Bu kartlar sayesinde birçok kişi Antalya'ya gelmek istiyor. Mektupların İngilizce seviyeme de faydası oldu. Lisede okurken, ortalama bir İngilizcem vardı. Mektuplar sayesinde İngilizce bilgim arttı ve sözlüğe gerek duymadan mektup yazabiliyorum."



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