Mektebim’den 8 Mart’a özel araştırma

İSTANBUL () - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bin 664 akademik ve idari kadın çalışanı olan Mektebim Okulları, ülkemizdeki kadın nüfusunun bir eğitim kurumundaki yansımalarını inceledi. Mektebim Akademi tarafından Türkiye genelinde 15 farklı ilde ortaokul ve lise öğrencileriyle velilerine meslek, iş yaşamı ve kendilerini algılama biçimleriyle ilgili yapılan araştırma sonuçlarında ilginç bulgular elde edildi.

Bin 73 öğrenci ve öğrenci velisi üzerinde yapılan araştırmada kız öğrencilerin yüzde 57,2’sinin meslek yaşamında kendi işini kurmayı tercih ettikleri, yüzde 42,8’inin ise eğitimini aldıkları meslekle ilgili kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışmak istedikleri görüldü. Yapılan araştırmada, kız öğrencilerin ebeveynlerinin de aynı yönde görüş bildirdiği görüldü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu çalışmayı yaptırdıklarını söyleyen Mektebim Kurucusu Ümit Kalko şunları söyledi:

“Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, tüm dünya genelinde çalışma yaşamına katılımının artması elbette son derece önemli bir gelişme. Artık kadınları her iş kolunda görebiliyoruz. Üstelik yönetim pozisyonlarında da kadınların yoğun biçimde yer alıyor olmasından memnuniyet duyuyorum. Okullarımızda bin 664 akademik ve idari personel çalışıyor. Kurumumuzun genel kadrosunun yüzde 71,54’ünü kadınlar oluşturuyor. Kadın çalışanların işinde çok daha planlı ve özenli olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Kadınların istihdamına öncelik vermeye devam edeceğiz.”

GENÇLER ÖNCE MUTLULUK DİYOR

Araştırmada hem kız hem de erkek öğrencilerde “kişilik özelliklerime uygun ve mutlu olacağım mesleği yapmak istiyorum” ifadesi yüzde 56,7 ile öncelikli tercih oldu. Gelecekte ihtiyaç duyulacak olan bir mesleğe sahip olmak yüzde 22,7 ve toplumsal algısı yüksek olan mesleklere yönelmek ise yüzde 20,6 oranıyla değer buldu.

Araştırma sonuçlarına göre kız öğrenciler kendilerini, insanları önemseyen, çalışkan ve özenli olarak tanımlarken, erkek öğrenciler planlamaya önem veren, dikkatli, olumlu düşünen biçiminde tanımladılar. Adaletli olmak kavramı ise hem kız hem de erkek öğrencilerde en baskın özellik olarak görüldü. Ebeveynler ise çocuklarının baskın özelliklerini duygusal, iletişimi güçlü ve adaletli olarak tanımladılar.

Kalko,“Günümüzün sosyal hayatında olduğu gibi iş yaşamında da adalet önemli ve vazgeçilmez bir kavram. Gençlerin kendilerini bu şekilde tanımlıyor olması gerçekten de son derece önemli. Geleceğin iş dünyası gözüpek, iyi iletişim kuran, üretken ve ürettiğini insanlığın yararına sunan gençlerin olacak. Ülkemizin çocuklarında var olan üretkenliği, iyi ve doğru biçimde işleyerek toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak başta biz eğitimcilerin olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

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