Mektebim Okulları Edremit Kampüsü tanıtıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()-BALIKESİR’in Edremit ilçesinde eğitim öğretim veren Mektebim Okulları'nın, yapımı devam eden yeni kampüsü tanıtıldı. Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, 20 sene sonra dünyada neler olacağını görerek, şimdiden o sisteme göre öğrencilerin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesinde eğitim öğretim veren Özel Mektebim Okulları’nın, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan yeni kampüsünün tanıtımı yapıldı. Edremit Mektebim Okulu Konferans Salonu'ndaki toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, CHP’li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AK Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, veliler ve öğrenciler katıldı.

‘EĞİTİM STRATEJİK BİR SEKTÖR’

Yapımı devam eden Mektebim Edremit Kampüsü tanıtım filminin gösterimiyle başlayan toplantıda konuşan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, eğitim sistemlerini anlattı. “Bir okul açılır, bin hapishane kapanır” sözüyle konuşmasına başlayan Kalko, “Gerçekten eğitim bu denli önemli ve stratejik bir sektördür. Özellikle dünyada gelişmiş olan ülkelere baktığımızda 3 şeye sahip olduklarını görürüz. Bunlardan biri iyi bir eğitim. İkincisi teknoloji ve üçüncüsü marka. Zaten iyi bir eğitime sahip olunmadan teknoloji ve markaya da sahip olunmadığını düşünecek olursak, eğitimin nedenli önemli olduğunu buradan da görmüş oluyoruz” dedi.

'20 YIL SONRA ŞU ANKİ MESLEKLERİN YÜZDE 50’Sİ OLMAYACAK'

Eğitimin önemli olduğunu ancak eğitimcilerin rollerinin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Kalko, eğitimcilerin geleceği şekillendirdiğini belirtti. Kalko, “Dolayısıyla bizim gelecek bilimci olmamız lazım. Yani geleceği şimdiden görüp, şu anki çocuklarımızı eğer geleceğe taşıyorsak, bundan 20 sene sonra dünyada neler olacağını görüp, şimdiden o sisteme göre, o eğitim şekillerine göre çocuklarımızı hazırlamamız lazım. Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Bundan 20 yıl sonra şuan dünyadaki mesleklerin yüzde 50’si olmayacak. Daha farklı meslekler çıkacak. O zaman bizim şimdiden geleceği görmemiz lazım. Ona göre şekillendirmemiz lazım. İnternetin bulunmasıyla, artık dünyada birçok şey hızlı bir değişime başladı” diye konuştu.

‘YARATICILIKLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR’

“Artık bilgiyi, bilgisayarlar bizden daha çok biliyorlar. Artık bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi" diyen Kalko sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Google diye bir kavram var, aklınıza takılan bir şeyi soruyorsunuz, çıkıyor. O zaman bazı yükleri kafamızdan boşaltıp, boşalan yerleri daha farklı becerilerle doldurmamız gerekiyor. Çok enteresan bir şey paylaşayım. Bundan 20 sene sonra en değerli olacak branşlar; resim, müzik, beden. Bu dersler daha ön plana çıkacak. Çocuk dese ‘Anne, baba resim 5 ama matematik 2’ bu sizin için bir teselli olmaz. ‘Ya resmi boş ver. Matematik neden 2?’ dersiniz. İşte artık öğrencilerimizin de, öğretmenlerimizin de, velilerimizin de herkesin fark etmesi gereken yeni bir çağa başlıyoruz. Artık yeni çağda, çocuklarınızın yaratıcılıklarının ön plana çıktığı yeni bir çağdayız. Bu anlamda, bizler geleceği şimdiden şekillendirmekle yükümlü eğitimciler, tüm içeriklerimizi buna göre revize etmiş durumdayız."

‘VATAN, MİLLET, BAYRAK SEVGİSİ AŞILANMALI’

Eğitimciler olarak siyasetin tamamen dışında olduklarını belirten Kalko, vatanını milletini seven, toplumun tüm kesimine eşit mesafede duran bireyler olduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara bakıldığında hepsinin eğitimli insanlar olduğunu belirten Kalko, aralarında general ve mühendislerin de bulunduğunu ancak içlerinde vatan sevgisi olmadığını söyledi. Sadece eğitim vererek değil; vatan, millet, bayrak sevgisini de aşılayarak eğitimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kalko, “Ne yapmamız lazım, açıkçası mümkün mertebe biz okullarımızda zorunlu kılamıyoruz. Milli eğitimin bize getirdiği bir takım kriterler var. Ama keşke benim elimde olsa, yetki olsa Çanakkale Şehitliğini gezmeyen bir tane öğrenci kalmamasını isterim. Çanakkale şehitliğini görmeyen, bu ülkenin ne kadar zor şartlarda Kurtuluş Savaşı mücadelesinden geçtiğini görmeyen, Atatürk’ünü anlamayan, o süreçleri çok iyi bilmeyen bir nesilde çok kolay kazanma, kolay bulma, kolay harcama özellikleri ortaya çıkar. İşte bakın ‘Çiftlik Bank’ diye bir kavram çıktı. İnsanlar kolay para kazanmaya çalışıyorlar. Sonra paraları kesilince de kızıyorlar. Kazansalardı kar etmiş olacaklardı, kaybettiler, devlete kızıyorlar. Kazansalardı, devlete ‘Allah razı olsun’ yoktu ama. İşte bu tarz kolay bulunmuşlukların kurutulması, küçük yaşlarda çocuklarımızı eğitmemizden geçiyor” dedi.

Mektebim okullarının eğitim sisteminin oturduğunu belirten Ümit Kalko, Edremit Kampüsü eğitime başlamasının ardından toplam 125 kampüse kadar bu yapıyı büyütmek istediklerini söyledi. Kalko, önümüzdeki dönem, Türkiye’deki bir eğitim markasının bayrağını Londra’da dalgalandırmış olacağız. Bu bağlamda belirli dönemlerde Londra’daki kampüsümüzde eğitim gören öğrencilerimiz çift diploma alma şansı sağlayacaklar” diye konuştu.

AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Mektebim Okulu'nun Balıkesir’imizde, Edremit’imizde büyümesinden son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Balıkesir’de eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, hayvancılığa, turizme hangi konuda olursa yatırım yapanların yanındayız. Her zaman taş üstüne taş koyanlar için, bizimde elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum” dedi.

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